Monster Hunter XX - Läuft auf Switch in 30fps & neues Gameplay

Im Zuge des Monster Hunter Summit Tournament in Tokyo war neben der 3DS-Version auch die Switch-Version von Monster Hunter XX spielbar. Unter anderem durfte der Youtuber Gaijinhunter Hand anlegen, der auch neue Infos bezüglich der Bildrate nannte.

Demnach läuft Monster Hunter XX auf der Switch in 30 Bildern pro Sekunde. Gematsu berichtete hingegen, dass es eine Zielkamera-Funktion geben wird. Diese kann man mit ZL aktivieren und per Druck auf L die Ansicht auf das anvisierte Monster richten.

Auf der Switch wird zudem die Vibrationsfunktion genutzt, obschon es sich hierbei nicht um echtes HD Rumble handeln soll. Ist diese Funktion aktiviert, vibrieren die Joy-Con, wenn ein Monster in der Nähe brüllt.

Anbei noch drei kurze Clips vom Tokyo-Event, die neues Gameplay zeigen:

You can see it's very smooth despite no 60fps pic.twitter.com/s9uUBBCtic