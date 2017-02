Moviepilot wird 10 - Feiert mit den Kollegen & geht mit ihnen auf Reise

moviepilot wird zehn und darf jetzt theoretisch Pokémon-Trainer werden.

Heute vor zehn Jahren Spross eine Website aus dem Ackerboden des Internets, die sich heute mit Deutschlands größter Filmcommunity schmücken kann. Die Kollegen von moviepilot.de lassen zu ihrem zehnten Geburtstag ganz besonders viele Korken knallen und schicken uns mit ihrem schicken Dossier auf eine persönliche Reise.

"Geht mit uns auf eine Reise zu unseren Anfängen und zum Aussichtspunkt, um zu schauen, was vor uns liegen könnte! Nehmt teil an einem Abenteuer voller mysteriöser Quests, treuer Gefährten und halbgarer Wortspiele. Bleibt in der Nähe, junge Hobbits!"