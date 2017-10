Naughty Dog - Ex-Mitarbeiter spricht über sexuelle Belästigung, Naughty Dog reagiert

David Ballard wurde eigenen Angaben zufolge sexuell belästigt, als er noch bei Naughty Dog gearbeitet hat – und zwar offenbar von einer Person mit leitender Funktion. Der Environmental Artist (Uncharted 2, 3 und 4 sowie The Last of Us) David Ballard erklärt zudem, dass er gefeuert worden sei, nachdem er den Vorfall öffentlich gemacht hatte. Außerdem habe er das Angebot abgelehnt, gegen Geld eine Verschwiegenheits-Vereinbarung zu unterzeichnen.

"Ende 2015 wurde ich bei Naughty Dog sexuell von einer Führungspersönlichkeit belästigt. Meine Arbeitsumgebung wurde danach extrem toxisch."

In late 2015, I was sexually harassed at Naughty Dog by a lead. My work environment became extremely toxic afterward. 1/ — David Ballard (@DBal) October 14, 2017

"Im Februar 2016 hatte ich einen Nervenzusammenbruch auf der Arbeit und Sony PlayStation HR wurde involviert. Als ich ihnen von der Belästigung erzählte, beendeten sie den Anruf und feuerten mich am nächsten Tag. Sie gaben an, die Firma bewege sich in eine andere Richtung und mein Job werde nicht mehr länger benötigt."

...ended the call and fired me the next day. They cited the company was moving in a different direction and my job was no longer needed. 3/ — David Ballard (@DBal) October 14, 2017

"Sie versuchten, mich zum Schweigen zu bringen, indem sie mir $20.000 anboten, falls ich ein Schriftstück unterschreiben würde, in dem ich der Kündigung zustimme und mich verpflichte, mit niemandem darüber zu sprechen."

I declined to sign. I have been unemployed for 17 months since. When interviewers ask why I left Naughty Dog, I say I was burned out... 5/ — David Ballard (@DBal) October 14, 2017

"Ich lehnte die Unterschrift ab. Ich bin seitdem arbeitslos, für 17 Monate. Wenn Interviewer fragen, wieso ich Naughty Dog verlassen habe, sage ich, ich sei ausgebrannt vom Crunch, weil ich mich schäme, zur Wurzel des Problems der sexuellen Belästigung vorzudringen."

"Ich sage das jetzt wegen der Stärke, die ich in anderen gesehen habe, die ihre Erfahrungen in der TV- und Filmindustrie öffentlich gemacht haben."

I'm speaking out now because of the strength I've seen in others coming forward about their experiences in the TV/Film industry. 7/ — David Ballard (@DBal) October 14, 2017

"Das ist das schwierigste, was ich jemals getan habe. Ich werde niemanden meinen Drive oder meine Liebe für die Videospielindustrie, meine Leidenschaften oder das Leben töten lassen."

This is the hardest thing I've ever done. I will not let anyone kill my drive or love for the video game industry, my passions or life. /END — David Ballard (@DBal) October 14, 2017

Auf Twitter erfährt der ehemalige Naughty Dog-Mitarbeiter jede Menge Mitgefühl. Rund um die Vorwürfe gegenüber Harvey Weinstein melden sich aktuell viele Betroffene zu Wort, was anscheinend auch David Ballard motiviert hat, die Angelegenheit öffentlich zu machen. Von Naughty Dog gibt es mittlerweile bereits ein Statement zu den Anschuldigungen:

"Wir haben in letzter Zeit in den sozialen Medien gelesen, dass ein Ex-Angestellter von Naughty Dog, David Ballard, angibt, dass er sexuell belästigt wurde, als er bei Naughty Dog gearbeitet hat. Wir haben keine Beweise gefunden, dass wir Anschuldigungen von Mr. Ballard erhalten hätten, dass er auf irgendeine Art und Weise bei Naughty Dog oder Sony Interactive Entertainment belästigt wurde."

"Belästigung und unangemessenes Verhalten haben keinen Platz bei Naughty Dog oder Sony Interactive Entertainment. Wir haben alle Berichte über sexuelle Belästigung und andere Missstände am Arbeitsplatz bisher sehr ernst genommen und werden das auch in Zukunft immer tun."