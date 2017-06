Need for Speed 2 - Offizieller Reveal-Termin & genaue Uhrzeit bekannt

Wer die letzten Tage aufmerksam war, dürfte mitbekommen haben, dass die große Enthüllung des nächsten Need for Speed-Ablegers kurz bevorsteht. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Reihe wurden erste Teaser gepostet, die eine Staubwolke zeigen, die sich langsam legt, und die Skyline einer großen Stadt andeuten, bei der es sich um die Need for Speed-Version von Las Vegas handeln könnte.

Nun ist die Katze aus dem Sack und wir wissen, dass der Nachfolger zum Need for Speed-Reboot morgen um 15 Uhr deutscher Zeit enthüllt wird. Das können wir einer neuen Teaser-Grafik entnehmen, die uns das Datum und die Uhrzeit für den "Full Reveal" verrät.

Wir können uns also wohl darauf einstellen, dass uns morgen ein erster Trailer zum Spiel erwarten wird. Auch der Name des Sequels ist bislang nicht bekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Freut ihr euch auf das neue Need for Speed?