In Need for Speed: Payback ist es bald möglich, die Open World "Fortune Valley" im Multiplayer gemeinsam mit Freunden zu erkunden. Entwickler Ghost Games hat angekündigt, im Jahr 2018 einen Online Free Roam-Modus zu veröffentlichen – und zwar via kostenlosem DLC.

Need for Speed: Payback - Multiplayer-Free Roaming kommt 2018

Ein genaues Release-Datum für das von vielen Spielern gewünschte Multiplayer-Feature gibt es aber noch nicht, da die Entwickler nach eigenen Angaben noch daran feilen. Der entsprechende DLC erscheint für die PS4, Xbox One und den PC.

Online Free Roam coming 2018, Happy New Year from everyone at Need for Speed! ? pic.twitter.com/Ht8cRsvQQA — Need for Speed (@NeedforSpeed) January 1, 2018

Mit dem Free Roam-DLC für Need for Speed: Payback erfüllen die Entwickler einen großen Wunsch der Community, die das Feature bereits zum Launch des Racers im offiziellen Need for Speed-Forum gefordert hat. Bislang ist es im Multiplayer-Modus von Need for Speed: Payback lediglich möglich, in sogenannten Speedlists gegen andere Spieler Rennen zu fahren.

Need for Speed: Payback ist für die PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Warum aus dem Arcade-Rennspiel aber nicht die gewünschten Serien-Wiederbelebung geworden ist, erfahrt ihr in unserem GamePro-Test.