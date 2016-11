NES Classic Mini - Warten lohnt sich: Nintendo produziert ausverkaufte Mini-Konsole nach

NES Mini

Zwar steht der NES Mini erst seit vergangenem Freitag offiziell in den Wohnzimmern dieser Welt, doch darf sich die kompakte Schrumfpvariante von Nintendos legendärer Konsole bereits mit bestem Gewissen einen Erfolg nennen. Innerhalb kürzester Zeit war das Gerät, das 30 vorinstallierte NES-Klassiker im Schlepptau hat, ausverkauft und viele Fans schauten traurig in die Röhre.

Doch der Ausverkauf sollte für euch kein Grund sein, nun die Ufer von eBay zu stürmen oder Deals mit Amazon-Händlern einzugehen, die ihre auf Vorrat gebunkerten NES Minis zum drei- bis fünffachen Preis weiterverkaufen: Wie Nintendo auf Twitter angekündigt hat, produziert der Hersteller fleißig nach uns soll bis ins nächste Jahr hinein die Regale stetig wieder auffüllen.

There will be a steady flow of additional systems through the holiday shopping season and into the new year. 2/3