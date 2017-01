Neue Spiele der Woche für PS4, Xbox One, Wii U & Handhelds - Release-Liste 9. bis 15. Januar

Diese Spiele haben ihren Release in der Woche vom 9. bis zum 15. Januar.

Gemächlicher Start ins Jahr 2017: Auch die zweite Woche des neuen Jahres hat in Sachen Releases nur eine Handvoll Titel zu bieten. Unter anderem kommen mit Mercenaries Saga 3 und Shift DX zwei Spiele für den Nintendo 3DS und am Freitag erscheint die Game-Preview-Version von Pit People, dem neuen Spiel von The Behemoth, die schon für Castle Crashers und Battleblock Theater verantwortlich zeichneten.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One und Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 9. bis zum 15. Januar.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Donnerstag, 12. Januar

Mercenaries Saga 3 (3DS)

Shift DX (3DS)

Freitag, 13. Januar

Dead Effect 2 (One)

Pit People (One, Game Preview)

Rise & Shine (One)

Worauf freut ihr euch in dieser Woche am meisten?