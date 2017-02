Neue Spiele der Woche - Release-Liste 13. bis 19. Februar

Diese Spiele erscheinen in der Woche vom 13. bis zum 19. Februar.

Die Release-Woche vom 13. bis 19. Februar startet direkt am Montag mit der Xbox One-Version von How to Survive 2, am Dienstag geht es dann nahtlos weiter, unter anderem mit den Releases von Sniper Elite 4 und For Honor. Dragon Ball-Fans freuen sich Ende der Woche auf Dragon Ball Fusions, das für den 3DS erscheint.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One und Wii U sowie Handhelds in der Woche vom 13. bis zum 19. Februar 2017.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Montag, 13. Februar

Dienstag, 14. Februar

Battle Islands: Commanders (Xbox One)

For Honor (PS4, Xbox One)

MX Nitro (PS4, Xbox One)

Sniper Elite 4 (PS4, Xbox One)

Donnerstag, 16. Februar

I C Redd (Wii U)

Tank Troopers (3DS)

Freitag, 17. Februar

Dragon Ball Fusions (3DS)

Typoman (PS4, Xbox One)

Vertical Drop Heroes HD (PS4, Xbox One)

Worauf freut ihr euch in dieser Woche am meisten?