Neue Spiele der Woche - Release-Liste 30. Januar bis 5. Februar

Diese Spiele haben ihren Release in der Woche vom 30. Januar bis 5. Februar.

Der erste Monat des Jahres 2017 geht in dieser Woche zu Ende. Der Januar verabschiedet sich unter anderem mit den Releases von Double Dragon 4 für die PS4 und Dead Rising 4 für die Xbox One, das etwas verspätet nun doch in Deutschland erscheint - allerdings zunächst nur als Download, die Disc-Version steht erst am 28. Februar in den Läden. In den ersten Februartagen kommen unter anderem Dynasty Warriors: Godseekers und Poochy & Yoshi's Woolly World für den 3DS. Den Test zum Wii U-Originalspiel lest ihr hier.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One und Wii U sowie Handhelds und Mobile in der Woche vom 30. Januar bis zum 5. Februar 2017.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Montag, 30. Januar

Dienstag, 31. Januar

Dead Rising 4 (Xbox One)

Divide (PS4)

Kill the Bad Guy (PS4, Xbox One)

Knee Deep (PS4, Xbox One)

Mittwoch, 1. Februar

Donnerstag, 2. Februar

Brick Race (Wii U)

Color Cubes (Wii U)

Fire Emblem Heroes (iOS, Android)

Ira (iOS, Android)

Koi DX (Wii U)

Legna Tactica (3DS)

Punch Club (3DS)

Star Splash: Shattered Star (Wii U)

Freitag, 3. Februar

Aqua Kitty UDX: Xbox One Ultra (Xbox One)

Pixel Heroes: Byte & Magic (Xbox One)

Poochy & Yoshi's Woolly World (3DS)

Worauf freut ihr euch in dieser Woche am meisten?