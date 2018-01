Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 15. bis 21. Januar

Die Releases in der Woche vom 15. bis zum 21. Januar zeigen ein ähnliches Bild wie in der letzten Woche: Für die Nintendo Switch kommen einige (Indie-)Umsetzungen, für PS4 und Xbox One dagegen gibt's (kaum) neues Futter.

Eine der Neuerscheinungen ist zum Beispiel das Erkundungsspiel InnerSpace, die Xbox One bekommt zudem eine Umsetzung von The Vanishing of Ethan Carter.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 16. Januar

Energy Balance (Switch)

Nightmare Boy (Switch)

InnerSpace (PS4, Xbox One, Switch)

Mittwoch, 17. Januar

Full Metal Furies (Xbox One)

Donnerstag, 18. Januar

ACA NeoGeo: Power Spikes II (Switch)

Ambition of the Slimes (Switch)

Darkest Dungeon (Switch)

Oh...Sir! The Insult Simulator (Switch)

Oh...Sir! The Hollywood Roast (Switch)

Rally Racers (Switch)

World to the West (Switch)

Freitag, 19. Januar

Baseball Riot (Switch)

Brawl (Switch)

Digimonstory Cyber Sleuth: Hacker's Memory (PS4, PS Vita)

Nuclien (Switch)

The Aquatic Adventure of the Last Human (Xbox One,

The Vanishing of Ethan Carter (Xbox One)

Vesta (Xbox One, Switch)

Noch mehr Spiele im Januar zeigen wir euch in unserem Monatsvorschau-Video:

Holt ihr euch Spiele in dieser Woche? Und wenn ja, welche?