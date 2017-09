Es ist eine neue Woche angebrochen und damit huschen eine Handvoll neuer Spiele für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Co. in die Ladenregale, die wir für euch in eine übersichtliche Release-Liste gepresst haben.

In dieser Woche dürfen sich insbesondere Nintendo Switch-Freunde über neues Spielefutter freuen, darunter das von unserem Mirco bereits heiß erwartete SteamWorld Dig 2 sowie Dragon Ball: Xenoverse 2 und Pokémon Tekken DX, die Switch-Neuauflage des Wii U-Originals, für die unser GamePro-Test schon in den Startlöchern steht.

Unten findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Mobile in der Woche vom 18. bis zum 22. September 2017.

Weitere September-Releases könnt ihr in unserer kommentierten Monatsvorschau sehen

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Montag, 18. September 2017

Dienstag, 19. September 2017

Mittwoch, 20. September 2017

Morphite (PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Donnerstag, 21. September 2017

Freitag, 22. September 2017

Welche(s) Spiel(e) kauft ihr euch diese Woche?