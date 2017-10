Das Oktoberfest in München geht in dieser Woche zu Ende, doch der vollgepackte Spielemonat hat gerade erst begonnen. Gleich am Dienstag folgen unter anderem der Xbox One-Exklusivtitel Forza Motorsport 7 und das Multiplattform-Rollenspiel Dragon's Dogma: Dark Arisen.

Zudem bekommen Besitzer einer Nintendo Switch mit Axiom Verge und 3DS-Fans mit Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen neues Futter. Somit wird jede Konsole in dieser Woche versorgt.

Unten findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, 3DS und Mobile in der Woche vom 2. bis zum 8. Oktober 2017.

Weitere Oktober-Releases könnt ihr in unserer kommentierten Monatsvorschau sehen

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Montag, 2. Oktober 2017

Dienstag, 3. Oktober 2017

Donnerstag, 5. Oktober 2017

A Hat in Time (PS4, Xbox One)

Axiom Verge: Multiverse Edition (Switch)

Tumblestone (Switch)

Tower of Babel (Switch)

Völgarr - The Viking (Switch)

Freitag, 6. Oktober 2017

