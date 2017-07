Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 31. Juli bis 6. August

Überschaubare Release-Zahl in dieser Woche. Neben The Long Dark, das nach langer Zeit im Early Access jetzt endlich auch "offiziell" erscheint, kommen vom 31. Juli bis 6. August unter anderem noch Tacoma für die Xbox One, Retro City Rampage DX für die Switch und White Day: A Labyrinth Named School für die PS4, am Donnerstag stehen zudem einige Switch-Titel auf dem Plan.

Nachfolgend findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch sowie Handhelds in der Woche vom 31. Juli bis 6. August 2017.

Weitere Releases findet ihr in unserer kommentierten Video-Monatsvorschau für den August 2017.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 1. August

The Long Dark (PS4, Xbox One)

Mittwoch, 2. August

Demetrios - The Big Cynical Adventure (PS4, Xbox One)

Tacoma (Xbox One)

Donnerstag, 3. August

ACA Neo Geo Aero Fighters 2 (Switch)

Flight of Light (Wii U)

Puzzle Adventure Blockle (Switch)

Retro City Rampage DX (Switch)

Slime-San (Switch)

Use your Words (Switch)

Freitag, 4. August

Welches Spiel kauft ihr euch diese Woche?