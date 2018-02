In dieser Woche erscheint mit Shadow of the Colossus das Remake eines absoluten PS2-Klassikers, den Test dazu könnt ihr hier lesen. Außerdem finden in der Woche vom 5. bis 11. Februar unter anderem Dragon Quest Builders für die Switch, Marooners für PS4 und Xbox One und das Rennspiel Bleed 2 ihren Weg in den digitalen und stationären Handel.

Noch mehr Februar-Releases findet ihr in unserer kommentierten Monatsvorschau.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 6. Februar 2018

Black Hole (Switch)

Dandara (Switch)

Marooners (PS4, Xbox One)

Mercenary Kings: Reloaded Edition (Switch)

Premium Pool Arena (Switch)

Shadow of the Colossus (PS4)

Mittwoch, 7. Februar 2018

Little Triangle (Xbox One)

The Darkside Detective (Switch)

Pinstripe (PS4, Xbox One)

Donnerstag, 8. Februar 2018

ACA NeoGeo: 2020 Super Baseball (Switch)

Aegis Defenders (PS4, Switch)

Aperion Cyberstorm (Switch)

Arcade Archives: Crazy Climber (Switch)

ATOMIK: RunGunJumpGun (Switch)

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition (Switch)

Disc Jam (Switch)

Draw a Stickman: EPIC 2 (Switch)

Mercenary Saga Chronicles (Switch)

Freitag, 9. Februar 2018

