Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 6. bis 12. November

Die erste volle Novemberwoche bricht an und insbesondere Switch-Besitzer können sich über etliche Releases für ihre Konsole freuen, darunter zum Beispiel Heroes of the Monkey Tavern, den Landwirtschafts_Simulator 17 und Snipperclips Plus. PS4-Spieler freuen sich unter anderem über den Frozen Wilds-DLC für Horizon Zero Dawn und für die Xbox One erscheint unter anderem Super Lucky's Tale - pünktlich zum Launch der Xbox One X.

Unten findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One und Nintendo Switch für diese Woche. Weitere November-Releases könnt ihr euch in unserer kommentierten Monatsvorschau ansehen.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 7. November

Mittwoch, 8. November

911 Operator (One)

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds (PS4)

Donnerstag, 9. November

Koi DX (Switch)

Octodad: Dadliest Catch (Switch)

Rock 'N Racing Off Road DX (Switch)

Spellspire (Switch)

Freitag, 10. November

Ist in dieser Woche etwas für euch dabei?