Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 8. bis 14. Januar

Das Jahr 2018 geht in seine zweite Woche, und die Spiele-Releases kommen zaghaft in Gang. In der Woche vom 7. bis zum 14. Januar allerdings hauptsächlich auf der Switch, denn Nintendos Hybrid-Konsole verzeichnet mit weitem Abstand die meisten Neuzugänge. Darunter sind sowohl Umsetzungen (wie Furi und Super Meat Boy), aber auch komplett neue Spiele wie Nuclien.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Dienstag, 9. Januar

Black The Fall (Switch)

Mittwoch, 10. Januar

Albert and Otto (Xbox One)

Energy Invasion (Switch)

Donnerstag, 11. Januar

ACA Neo Geo: Art of Fighting 2 (Switch)

Arcade Archives: Crazy Climber (Switch)

Breakout Defense 2 (Wii U)

Furi (Switch)

Jolt: Family Robot Racer (Wii U)

Of Mice and Sand: Revised (Switch)

Super Meat Boy (Switch)

The Escapists 2 (Switch)

Freitag, 12. Januar

Azkend 2: The World Beneath (Switch)

Flying Tigers: Shadows over China (Xbox One)

Nuclien (Switch)

Noch mehr Spiele im Januar zeigen wir euch in unserem Monatsvorschau-Video:

Holt ihr euch Spiele in dieser Woche? Und wenn ja, welche?