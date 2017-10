Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Release-Liste 9. bis 15. Oktober

Mittlerweile ist die Herbst-Spielelawine ins Rollen gekommen, allein in dieser Woche erscheinen zahlreiche heiß erwartete Games, darunter Mittelerde: Schatten des Krieges, das wir bereits für euch im Test beleuchtet haben.

Passend zum Freitag, den 13. dürft ihr euch durch The Evil Within 2 gruseln. Wer es lieber knuffig mag, bekommt mit Yono and the Celestial Elephants einen der niedlichsten Titel für die Nintendo Switch, die ohnehin auch in dieser Woche wieder kräftig versorgt wird.

Unten findet ihr die Liste mit den Releases für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, 3DS und Mobile in der Woche vom 9. bis zum 15. Oktober 2017.

Weitere Oktober-Releases könnt ihr in unserer kommentierten Monatsvorschau sehen

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht gegebenenfalls.

Montag, 9. Oktober 2017

Always Sometimes Monsters (PS4)

Dienstag, 10. Oktober 2017

Mittelerde: Schatten des Krieges (PS4, Xbox One)

Sine Mora EX (Switch)

Tiny Barbarian DX (Switch)

Alteric (PS4, Vita)

Danger Zone (Xbox One)

Mittwoch, 11. Oktober 2017

Shiny (Xbox One)

Unbox: Newbie's Adventure (Switch)

Donnerstag, 12. Oktober 2017

The Flame in the Flood (Switch)

ACA NEOGEO: The King of Fighters '95 (Switch)

Yono and the Celestial Elephants (Switch)

Neon Chrome (Switch)

88 Heroes: 98 Heroes Edition (Switch)

Squareboy Bullies: Arena Edition (Switch)

Freitag, 13. Oktober 2017

Ist in dieser Woche etwas für euch dabei?