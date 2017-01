Neues Tony Hawk-Spiel - Möglicherweise in Arbeit, kommt nicht von Activision

Tony Hawk kehrt offenbar in die Videospielwelt zurück.

Die Tony Hawk's Pro Skater-Reihe gehört zu den legendären Spieleserien unserer Zeit. Kaum jemand konnte sich um die Jahrtausendwende den Reizen des Skateboardspektakels entziehen, viele schwelgen noch heute von legendären Punkteläufen in Hangar, Schule und Co. Etliche Teile folgten, aber leider ging der Serie spätestens mit dem kuriosen Tony Hawk: Ride die Puste aus, Tony Hawk's Pro Skater 5 war 2015 sogar eine mittelschwere Katastrophe. Es schien so, als wären die Zeiten von Videospielen mit dem legendären Skateboard-Fahrer vorbei.

Bis jetzt. Denn in einem Interview mit dem Jenkem Magazine hat der Altmeister verraten, dass er aktuell in die Entwicklung eines neuen Spiels involviert ist.

"I'm potentially working on something but it's so early I couldn't talk about it"

Er arbeite also möglicherweise an etwas in dieser Richtung, es sei aber noch zu früh, um darüber zu reden. Eins scheint scheint aber festzustehen: Das neue Spiel wird nicht zusammen mit Activision entstehen. "Not from Activision", ließ sich Hawk entlocken.

Hawk sagte weiter, dass noch keine Verträge unterschrieben seien, er aber das Gefühl habe, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Näheres könne er in den kommenden Monaten sagen.

"I don't have any contracts signed but it's exciting. I feel like it's with the right people so I should know more in the next couple months"

Spannend wird zu sehen sein, ob das neue Spiel auch das "Pro Skater" im Titel trägt, die Marke also verkauft wurde oder ob es sich um einen geistigen Nachfolger der berühmten Reihe handelt.

Die Ankündigung reiht sich nahtlos in ein aktuelles Mini-Revival der Skateboard-Spiele ein. Erst kürzlich hatte ein EA-Mitarbeiter allen Fans der Skate-Spiele Hoffnung auf einen neuen Teil gemacht.

Freut ihr euch auf das neue Tony Hawk-Spiel?

