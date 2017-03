Neues Xbox One S 500GB Bundle bei Amazon - Ghost Recon: Wildlands, For Honor und Battlefield 1

Xbox One S 500GB + Ghost Recon: Wildlands, Battlefield 1 und For Honor für nur 304,99 Euro.

Es gibt bei Amazon ein neues Bundle für die Xbox One S 500GB Edition. Zu diesem Bundle gehört das frisch erschienene Ghost Recon: Wildlands. Wildlands hat in unserem Test mit 80 Punkten eine sehr gute Wertung erhalten und gerade der Koop ist besonders gut gelungen. Mit ein paar Freunden im Schlepptau ist das Spiel also ein absoluter Gewinn.

Des Weiteren gibt es mit For Honor und Battlefield 1 zwei weitere Toptitel im Bundle. For Honor konnte mit 82 Punkten in unserem Test ebenfalls überzeugen. Es punktet mit einem cleveren Mittelalter-Kampfsystem, spannenden Duellen und tiefgreifenden Spielmechaniken. Erhebt euer Schwert und streckt eure Gegner nieder!

Bei Battlefield 1 erwartet euch ein absoluter Multiplayer-Kracher, der im Review von Tobi satte 91 Punkte erhalten hat. Das nahezu perfekte Balancing und die atemberaubende Grafik machen Battlefield 1 zu einem herausragendem Spiel.

Mit diesem Bundle sind also etliche Stunden an Spielspaß garantiert. Das komplette Bundle inklusive Versandkosten erhaltet ihr für 304,99 Euro.

Xbox One S 500GB + Battlefield 1 + Ghost Recon: Wildlands + For Honor