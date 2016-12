New Nintendo 3DS XL + Animal Crossing für nur 169,97€ - Amazon Tagesangebote am 13. Dezember

Bei Amazon gibt es das New Nintendo 3DS XL zusammen mit Animal Crossing: Happy Home Designer als Sonderedition als Tagesangebot.

So sehr sich Smartphones und Tablets auch als mobile Spielekonsolen etabliert haben - sogar Mario hüpft schließlich inzwischen auf iPhones - so praktisch ist immer noch ein dedizierter Handheld mit echten Eingabegeräten statt einer Bildschirmtastatur. Nintendo spendiert dem New 3DS XL zudem ein großes 3D-Display, für das keine störende 3D-Brille benötigt wird.

Das Tagesangebot bei Amazon umfasst die mobile Konsole in weiß mit Animal-Crossing-Design auf Ober- und Rückseite. Das Spiel Animal Crossing: Happy Home Designer liegt dem Handheld bereits bei, so dass sich das Set auch als Geschenk für jüngere Familienmitglieder anbietet.

New Nintendo 3DS XL Special Edition + Animal Crossing: Happy Home Designer nur 169,97€

Schnelle und zuverlässige Smartphones müssen nicht zwingend aus der Luxusklasse stammen und vom Monatslohn nur noch Kupfergeld übrig lassen. Das Lenovo Moto G4 bietet zum Angebotspreis von nur 169€ tatsächlich viele Vorzüge, die vor kurzem noch dem Highend vorenthalten waren. Das Full-HD-Display mit 5,5 Zoll Diagonale stellt Inhalte ausreichend scharf dar, die Rechenleistung es Octa-Core-SoC ist mehr als nur ausreichend und mit 2,0 GByte RAM läuft auch Android 6 flüssig. Der mit 16 GByte etwas knapp bemessene Festspeicher lässt sich dank Micro-SD-Slot und Android 6 bequem erweitern, da die Speicherkarte wie Festspeicher genutzt werden kann - bis zu 128 GByte lassen sich so nachrüsten.

Besonders die gute Akkulaufzeit macht das Moto G4 zu einem sehr praktischen mobilen Begleiter - selbst ausgedehnte Pokémon-Go-Runden sind so kein Problem mehr. Und wenn doch: Amazon hat heute Powerbanks von Anker im Angebot. Im Zweifel unterstützt das G4 aber auch Quickcharge, so dass der Akku rasch nachgeladen ist.

Lenovo Moto G4 Smartphone 5,5 Zoll, Octacore, 2GB, Android 6.0.1, LTE für nur 169€

Zubehör von Anker bis zu 69% reduziert - Powerbank, Lautsprecher und mehr

Die Logitech G402 Hyperion bietet eine erstklassige Präzision und liegt gut in der Hand.

Mit nur einem Tagesangebot begnügt sich Amazon in der Vorweihnachtszeit nicht. Heute sind zusätzlich auch noch zahlreiche Logitech-Produkte teils stark im Preis reduziert im Angebot. Mit dabei ist unter anderem die Logitech G402 Hyperion Fury, eine optische Gaming-Maus mit an die legendäre MX518 erinnernder Präzision - nach kurzer Zeit fühlt sich die G402 sogar nach MX518 an. Die empfehlenswerte Gamermaus kostet heute nur 32,90€, was sogar die Deal-Preise der letzten Monate noch um einige Euro unterbietet.

Ebenfalls deutlich preiswerter als üblich ist die Logitech MX Anywhere 2 Wireless, die zwar weniger Gamer-Gene in sich trägt aber im Gegenzug eine hervorragende Ergonomie aufweist und auch sonst sehr zuverlässig arbeitet. Rennspielfans hingegen freuen sich über das Logitech G920 Racing Wheel für nur 199,99€

Logitech Gamer-Zubehör stark reduziert

Die neue Konsole braucht einen passenden Fernseher? Die Samsung-Tagesangebote könnten helfen, das Weihnachtsgeld schnell wieder los zu werden - zu viel Geld verdirbt ja auch den Charakter und zieht unseriöse Mitbürger an. Ein UHD-Fernseher hingegen verdirbt nichts, sondern erfreut zumeist seinen Besitzer. Im Angebot sind Samsungs Curved-UHD-Fernseher mit 49 Zoll bis 65 Zoll. Besonders interessant ist das mittlere Modell KU6519 mit 55 gebogenen Zoll und UHD-Auflösung für nur 879€.

Samsung Curved UHD-TV im Angebot