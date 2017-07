Ni no Kuni 2 - Bandai Namco verschiebt JRPG auf 2018

Falls ihr euer Videospieljahr 2017 mit Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs ausklingen lassen wolltet, muss ich euch jetzt leider enttäuschen. Das für den 10. November angesetzte JRPG wurde nämlich offiziell auf das Jahr 2018 verschoben.

Allerdings müssen Fans nicht allzu lange warten, denn der neue Releasetermin ist schon am 19. Januar 2018. Letztlich verschiebt sich das Spiel also nur um zwei Monate nach hinten. In einer Videobotschaft (mit deutschen Untertiteln) entschuldigt sich Game Director Akihiro Hino höchstpersönlich für die Verzögerung und betont, dass so die Erwartungen der Spieler besser erfüllt werden können.

Außerdem gab Hino eine Richtigstellung und erklärte, dass er sich auf der E3 2017 missverständlich geäußert und Grund zur Annahme gegeben habe, dass Ni no Kuni 2 über einen Multiplayer-Modus verfügen wird. Dem sei aber nicht so und das JRPG sei eine reine Singleplayer-Erfahrung.

