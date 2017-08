Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs - Weltoberfläche, Monster und Action im neuen Gameplay-Trailer

Es dauert noch eine Weile, bis Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs erscheint. Dennoch gibt es derzeit zahlreiche Infos zum Nachfolger des erfolgreichen JRPGs Ni No Kuni: Der Fluch der Weißen Königin. So ist beispielsweise ein Gameplay-Video aufgetaucht, das uns neun Minuten lang in die bunte Anime-Spielwelt versetzt. Ihr findet das Video unter dieser Woche.

Mehr: Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs - King’s Edition & Prince’s Edition kommen mit Season Pass

Zu sehen ist zum Beispiel die Oberwelt, die vom Prinzip her an die alten "Final Fantasy"-Teile erinnert. Kämpfe werden dabei aber nicht durch das Zufallsprinzip, sondern durch bewusstes "Reinlaufen" in die Gegner verursacht. Der Held muss in dieser Mission den Weg zu einer Höhle finden. Auf dem Weg dahin wollen allerdings einige Gegner besiegt und Schätze geborgen werden.

Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs wird für PS4 und PC am 19. Januar 2018 erscheinen.