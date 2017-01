Nickelodeon

Dass Videospiele nicht nur regelmäßig verfilmt werden, sondern auch im Serienformat daherkommen, wissen wir spätestens seit Skylanders Academy. Offenbar plant nun auch Nickelodeon eine neue Videospiel-Serie, doch um welche Vorlage es sich dabei handelt, wird nicht verraten.

Wie Fred Seibert, Chef der Frederator Studios, die unter anderem für Adventure Time bekannt sind, im aktuellen Nick Animation-Podcast verraten hat, ist ein Cartoon geplant, der auf einem der "weltberühmtesten" Videospiele der letzten 30 Jahre basiert. Das Projekt liege schon seit 12 Jahren auf ihren Tisch, jetzt sei aber endlich die Zeit gekommen.

Seibert verrät zwar keine weiteren Details, aber viele Fans spekulieren, dass hier wohl ein Nintendo-Franchise gemeint sein muss. Dürfen wir uns also bald über eine Super Mario- oder sogar The Legend of Zelda-Serie freuen?