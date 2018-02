Nintendo - Konzern will mehr DLCs veröffentlichen, um Spiele länger zu begleiten

Games-as-a-Service ist mittlerweile extrem populär geworden. Unternehmen wie Ubisoft setzen zunehmend auf das Modell. Titel wie das kommende Piraten-Abenteuer Skull & Bones verfügen über eine große Multiplayer-Komponente und werden auch nach dem Launch mit Zusatzinhalten in Form von DLCs und Content-Updates versorgt, um Spieler möglichst lange an sich zu binden. Und nun will auch Nintendo in Zukunft offenbar in eine ähnliche Richtung gehen (via Gamespot).

Nintendo plant mehr DLCs & Ingame-Events

Zu Lootboxen und Mikrotransaktionen äußerte sich Nintendo zwar nicht. Allerdings sprach Nintendo-Präsident Tasumi Kmishima auf einer jüngsten Investorenkonferenz darüber, dass das Unternehmen plane, "noch mehr DLCs" für seine Spiele zu veröffentlichen.

Auch auf Ingame-Events wolle Nintendo in Zukunft verstärkt setzen. Dadurch sollen Spiele länger begleitet werden, um im Umkehrschluss mehr Spieler an der Stange zu halten.

Unter anderem hat sich Nintendo bereits mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild im DLC-Bereich ausprobiert. Das Action-Adventure verfügt über einen Season Pass (Expansion Pass) und mit Ballade der Recken erschien im Dezember 2017 der zweite DLC mit weiteren Inhalten.

Nintendo hat außerdem angekündigt, dass der Online-Service der Nintendo Switch im September 2018 an den Start gehen soll. Alle Infos zu Inhalten und Preis gibt's hier.

Was haltet ihr von Nintendos Plänen?