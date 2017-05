Nintendo Playstation - Bastler bringt die wohl legendärste Konsole wieder zum Laufen

Die Nintendo PlayStation in all ihrer Pracht (Fotos: Dan Diebold)

Die Nintendo Playstation markiert ein kurzes und aus heutiger Sicht krudes Kapitel der Videospielgeschichte: Diese Konsole war die Frucht der Zusammenarbeit von Sony und Nintendo, die in den frühen 1990er Jahren eine gemeinsame Hardware-Plattform konzipieren wollten. Allerdings zog sich Nintendo aus dem Deal zurück, bevor die Nintendo Playstation (im Grunde ein Super Nintendo mit CD-ROM-Laufwerk) marktreif und flächendeckend verkauft werden konnte. Statt die bisher erarbeiteten Fortschritte allerdings komplett in den Mülleimer zu treten, arbeitete Sony weiter und stellte schließlich die Playstation 1 vor.

Ben Heckendom, ein begeisterter Bastler und Hobby-Hacker, hat eine Nintendo Playstation in die Finger bekommen und gibt sich im Rahmen seiner YouTube-Serie "The Ben Heck Show" größte Mühe, diese legendäre Konsole erstmals komplett -inklusive CD-Laufwerk - zum Laufen zu bringen. Ich persönlich habe nicht viel Ahnung von der Hardware-Ausstattung von Konsolen aus den frühen 1990-er Jahren und konnte trotzdem den Erklärungen von Ben sehr gut folgen. Versucht es also mal, wenn euch das Experiment interessiert!

Die Frage bleibt natürlich, welche Spiele auf der Nintendo Playstation heute noch gespielt werden sollen. Zum einen suchen weltweit Sammler und Fans nach den Prototypen-Titeln, die für die Konsole entwickelt, aber nie fertiggestellt wurden. Zum anderen ist es einigen Entwicklern gelungen, dank "geleakter" Hardware-Spezifikationen der Nintendo Playstation eigene kleine Spiele zu entwickeln, die auf dem Gerät funktionieren sollten.

Mit welchem Konsolenhersteller würdet ihr gerne einen Deal eingehen, um eure ganz eigene Konsole zu entwickeln? Und wie würde die dann heißen?