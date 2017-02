Nintendo Switch - Bei Amazon.fr für 299 Euro wieder verfügbar, Zelda-Bundle für 350 Euro

Nintendo Switch günstig kaufen? Bei Amazon.fr spart ihr knapp 24 Euro.

Die Nintendo Switch kostet hierzulande knapp 330 Euro, ist aber zumindest auf Amazon.de bereits ausverkauft. Daher lohnt sich durchaus ein Blick auf die Amazon-Shops anderer Länder. Vor allem Amazon.fr ist eine attraktive Alternative, hat Amazon Frankreich den Preis der Switch doch schon vor einer Weile um 30 Euro gesenkt.

Aktuell bekommt ihr dort eine Nintendo Switch für 299 Euro. Sowohl die graue als auch die Neon-farbene Variante ist vorrätig. Der Versand nach Deutschland schlägt mit rund sechs Euro zu Buche. Käufer sparen also rund 24 Euro im Vergleich zu Amazon Deutschland.

Nintendo Switch günstig bei Amazon.fr kaufen (Affiliate-Links):

Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings: Der Versand von Frankreich nach Deutschland dauert ungefähr drei Tage, eure "französische" Switch wird daher nicht zum Launch-Tag am 3. März 2017 eintrudeln - zumindest nicht ohne horrend teure Express-Versand-Option.

Um die Systemsprache müsst ihr euch übrigens keine Gedanken machen, die lässt sich auch bei einer aus Frankreich stammenden Switch einfach auf Deutsch umstellen.

Nintendo Switch mit Zelda-Bundle wieder erhältlich

Besonders attraktiv ist das Bundle mit der Nintendo Switch in grau und Zelda: Breath of the Wild für nur 350 Euro.

Zum Angebot (Affiliate-Link): Nintendo Switch (grau) + Zelda: Breath of the Wild für 350 Euro

Zwischenzeitlich lieferte Amazon Frankreich sowohl das Bundle als auch die Konsolen nicht mehr nach Deutschland - offenbar, weil das Bundle im Netz zum Geheimtipp wurde und bei Amazon.fr vermehrt Bestellungen von deutschen Kunden eingingen. Mittlerweile sind alle drei Angebote wieder für deutsche Kunden verfügbar. Aber wer weiß, wie lange. Ihr solltet daher schnell zugreifen.

Nintendo Switch - Video: Angespielt-Fazit zu Konsole und Launch-Spielen