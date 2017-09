Nintendo Switch - Das Original-Mario Bros. & viele weitere Arcade-Klassiker kehren zurück

Nintendo bringt einige seiner ältesten und kultigsten Klassiker auf die Nintendo Switch. Den Anfang macht das Original-Mario Bros., und zwar in der Arcade-Version, wie auf der Nintendo Direct bekannt gegeben wurde. Bereits am 27. September soll das Spiel für die Nintendo Switch erscheinen, weitere Titel folgen.

Die Portierungen stammen allesamt von Hamster, die bereits diverse Arcade- und Neo Geo-Klassiker auf die Xbox One und die PS4 gebracht haben. Neben Mario Bros. wurden für die Nintendo Switch bereits folgende Spiele angekündigt: Vs. Super Mario Bros., Vs. Balloon Fight, Vs. Ice Climber, Vs. Pinball, Vs. Clu Clu Land und Punch-Out!!.

Sämtliche Spiele der Arcade Archives sollen mit Hilfe der Joy-Con auch von zwei Spielern gleichzeitig gespielt werden können. Nintendo betont, dass es sich um Arcade-Portierungen handelt und dementsprechend Unterschiede zu den vielleicht bekannteren NES-Fassungen zu erwarten seien. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Was sagt ihr zu den Ports? Welche Klassiker wünscht ihr euch noch?

