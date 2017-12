Nintendo Switch - eShop-Sale mit Mario + Rabbids & mehr im Angebot

Nintendo bietet momentan viele Spiele im eShop reduziert an. Bei den Festtagsangeboten 2017 findet ihr bis zum 28. Dezember etliche Nintendo Switch-Spiele mit bis zu 40% Rabatt. Zwar sind die meisten Angebote nicht so hoch wie bei Sony, Steam und Co., aber dafür sind ein paar echte Highlights wie Mario + Rabbids: Kingdom Battle mit dabei.

Die komplette Liste an reduzierten Spielen für die Switch findet ihr unter dem Artikel. Aber auch für die 3DS-Familie und die Wii U sind etliche Titel im Angebot. Dazu gehören u.a. Shovel Knight oder Tekken Tag Tournament 2 Wii U Edition.

Alle Nintendo Switch-Titel im Sale: