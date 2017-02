Nintendo Switch - Gerücht: Erste Vorbestellungen werden gecancelt, weil Vorrat nicht reicht

Kämpft die Nintendo Switch zum Launch mit Lieferproblemen?

Die Nintendo Switch kommt am 3. März auf den Markt und kann schon seit einigen Wochen vorbestellt werden. Anscheinend stößt Nintendo aber bereits jetzt an die Grenzen seiner Lieferkapazität: In den USA sollen die ersten Nintendo Switch-Vorbestellungen gecancelt worden sein, weil nicht genug Geräte vorhanden sind. Zumindest berichten unterschiedliche Medien, dass die Vorbestellungen von Personen storniert worden sein sollen, die die Nintendo Switch bei Target und GameStop geordert hatten.

Unklar bleibt aber nicht nur, inwiefern die Berichte der Wahrheit entsprechen, sondern auch, ob der Fehler (sofern es ihn gibt) bei Nintendo oder den Retailern liegt, die eventuell auch einfach mehr Vorbestellungen angenommen haben könnten, als sie erfüllen konnten. Bei GameStop gab es tatsächlich erst vor Kurzem einen Stopp der Vorbestellungen, die wenig später aber wieder in Gang gesetzt wurden.

Die aktuellen Meldungen um die gecancelten Vorbestellungen basieren in erster Linie auf Gerüchten und sollten auch entsprechend aufgefasst und eingeordnet werden. Darüber hinaus gibt es auch schon eine Stellungnahme von GameStop, in der es heißt, dass das alles nicht stimmt und keine Vorbestellungen storniert werden:

"GameStop hat keine Nintendo Switch-Vorbestellungen aufgrund von Kontingent-Problemen gecancelt und wird keine Nintendo Switch-Vorbestellungen deswegen stornieren. Wir arbeiten hart daran, alle Vorbestellungen dieses innovativen Gaming-Systems zu bestätigen und zu validieren."

Von Nintendo selbst wurde ebenfalls bereits vor einiger Zeit versichert, dass genügend Geräte bereitgestellt werden würden.

