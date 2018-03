Nintendo Switch - Gerücht: Neues Modell mit 8GB RAM & besserem Chip in Arbeit

Letzte Woche rollte Nintendo das Firmware-Update 5.0 für die Switch mit ein paar neuen Funktionen aus. Die wohl größte Neuerung versteckt sich aber tief im Code: Er enthält Hinweise auf ein neues Chipsystem (SoC) und somit auf ein komplett neues Modell.

Wie wccftech anmerkt, könnte sich eine mögliche Hardware-Revision der Switch aber nicht auf einen neuen Chip beschränken. Auch von mehr Arbeitsspeicher und einer überarbeiteten Leiterplatte ist die Rede.

Die Informationen stammen vom Twitter-User Mike Heskin, der als Reverse-Ingenieur tätig ist und in den letzten Tagen das Firmware-Update 5.0 nach Hinweisen durchforstete. Demnach fand er "eindeutige Beweise" für 8GB Arbeitsspeicher (statt 4 GB) und ein neues Chipsystem namens Mariko.

Es läuft bei Nvidia unter der Bezeichnung "T214" und soll zum Architekturzweig des Tegra X1 gehören. Das neue Chipsystem soll einen neuen Boot-ROM (Speicherchip), ein neues PMIC für das Powermanagement sowie eine neue Leiterplatte bieten, wie der in der Homebrew-Szene tätige Twitter-User plutoo hinzufügte.

5.0.0 included hw bringup for a new SoC called Mariko. nvidia calls it t214 (it's a fork of tegra X1), it has a custom nintendo bootrom, new key material, new pmic (and new pcb!). however it will probably look identical from outside ;) @hexkyz