Nintendo Switch - Insider bestätigen Multi-Touch-Screen & 720p-Display

Bekommt die Nintendo Switch einen Touchscreen spendiert?

Mittlerweile wissen wir, dass Nintendo erst Mitte Januar wieder über die Nintendo Switch-Konsole reden wird. Bis dahin wird es keine offiziellen Angaben zu weiteren Details wie den Preis oder das Spieleangebot geben. Doch die Insider, die schon vor Monaten das Hybrid-Design der Switch in die Öffentlichkeit gezerrt haben, sind weiterhin fleißig.

Wie Eurogamer nun angab, haben mehrere verlässliche Insider-Quellen bestätigt, dass das Nintendo Switch-Tablet über einen Multi-Touch-Screen verfügen wird. Im ersten Trailer zur Konsole wird das Feature zwar nicht gezeigt, dennoch soll der Bildschirm bis zu zehn gleichzeitige Berührungen erkennen. Damit wird derselbe Standard geboten, wie wir ihn von den meisten Smartphones kennen.

Außerdem wurden die Maße und die Auflösung des Displays bestätigt. Demnach wird uns ein 6,2 Zoll großer Bildschirm erwarten, der über eine 720p-Auflösung verfügt. Unklar bleibt hingegen, was mit Spielen ist, die den Touchscreen unterstützen aber via Docking Station an den Fernseher angeschlossen werden. In dieser Konstellation ist der Touchscreen nämlich nicht mehr bedienbar.

Wie stellt ihr euch das Feature vor?