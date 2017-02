Nintendo Switch - Keine Angst, der Kickstand bricht nicht ab!

Der Kickstand der Nintendo Switch - robuster, als er aussieht.

Die Nintendo Switch besitzt einen ausklappbaren Ständer, um das Tablet auf ebenen Oberflächen aufzustellen. Vor allem für Koop-Sessions wird dieser sogenannte Tisch-Modus beworben. Doch schon nach dem Reveal-Trailer Ende letzten Jahres dachte ich: Dieser kleine Plastikständer soll ausreichen? Der bricht doch nach dreimal Ein- und Ausklappen sofort ab! Und tatsächlich schienen einige Nutzerberichte in den letzten Wochen diese These zu bestätigen.

So machte unter anderem ein Gif die Runde, das einen Spieler zeigt, der die Switch in das Dock stecken möchte - und dabei der ausgeklappte Kickstand davonfliegt. Nintendo warnt in seinen illustrierten Anleitungstexten im Switch-Menü selbst vor diesem Problem:

Den Ständer der Switch solltet ihr einklappen, bevor ihr das Gerät in die Docking-Station steckt. Bildquelle: Imgur

Was aber ebenfalls in der Anleitung steht: Der Kickstand kann nicht abbrechen. Er ist so konzipiert, dass er bei Überdehnung automatisch aus der Halterung springt, aber jederzeit mit etwas Kraft wieder angesteckt werden kann. Die Halterung ist sogar mit Metall verstärkt, um dem Plastikständer eine längere Lebensdauer zu gewähren.

Eine Metallverstärkung schützt den Kickstand vor Abnutzung.

Mittlerweile haben wir selbst eine Switch im Büro und ich muss zugeben: Ja, der Kickstand ist etwas wackelig, aber ihr braucht keine Angst zu haben - wenn das Teil abfliegt, steckt ihr es einfach wieder dran. Nintendo hat hier also mitgedacht. Der im Internet prophezeite "KickstandGate" dürfte damit widerlegt sein.

Die Nintendo Switch erscheint am 3. März 2017 für 330 Euro und einem Dutzend Launch-Spielen, darunter Zelda: Breath of the Wild und Snipperclips. Mehr zur Konsolen-Hardware erfahrt ihr in unserem Video-Talk:

