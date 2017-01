Die Nintendo Switch kommt ohne vorinstallierte Apps aus.

Im Zuge des aktuellen Investoren-Treffens sprach Nintendo natürlich vor allem über die Nintendo Switch. Dabei kamen auch neue Details bezüglich der auf dem Gerät vorinstallierten Software ans Licht.

Takashi Mochizuki (Journalist beim Wall Street Journal in Tokio) zufolge, soll die Nintendo Switch komplett ohne vorinstallierte Software ausgeliefert werden. Weder Apps noch Demos sollen sich auf dem Gerät nach dem ersten Start befinden. Wenn ihr euch erinnert: Auf dem Nintendo 3DS war die Augmented Reality-App AR Cards sowie das Minispiel Face Raiders vorinstalliert.

Nintendo confirmed Switch comes with no software at all, even demo or trials games.