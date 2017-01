Nintendo Switch - Leak zeigt Arcade-Stick & anderes offizielles Zubehör

Nintendo Switch

Zwei Tage bevor uns Nintendo im Rahmen einer Präsentation voll und ganz über die Nintendo Switch aufklärt, hat der Twitter-User DroidXAce (via Gamespot) eine ganze Reihe Zubehör für die neue Konsole mit der Netzwelt geteilt.

Alle 5 Bilder ansehen

Wie wir den Bilder aus der Galerie entnehmen können, stammt die angebliche, offiziell lizenzierte Switch-Hardware von der Firma Hori, die unter anderem bereits die Wii U mit Gamepads und Co. versorgte. Sollte sich der Leak von DroidXAce als wahr herausstellen, dann erwarten uns für die Nintendo Switch ein Skin-Set von The Legend of Zelda: Breath of The Wild, ein Multi-Charger, eine Halterung, eine spezielle Hori-Version des Standard-Gamepads mit Kabel und ein Arcade-Stick. Letzterer kommt in der Regel für Beat 'em Ups zum Einsatz, von denen dann mindestens eines für die Switch erscheinen könnte.

Wie immer gilt: hierbei handelt es sich um ein Leak, offiziell bestätigt ist das Switch-Zubehör nicht. Aber am 13. Januar 2017 wissen ja endlich mehr.

Was haltet ihr von dem Zubehör?