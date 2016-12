Nintendo Switch mit 4K-Fähigkeiten - Gerüchte sprechen von hohen Auflösungen

Mit der Switch wird Nintendo eine Mischung aus stationärer und mobiler Konsole auf den Markt bringen.

Bereits am 12. Januar wird Nintendo der Öffentlichkeit weitere Informationen zur Switch präsentieren - da Warten aber so furchtbar unangenehm ist, gibt es bis dahin einen steten Quell an Gerüchten und Vermutungen zur kommenden Konsole. Einige davon stammen von vertrauenswürdigen und gut informierten Quellen.

Der Mitarbeiter des Wall Street Journals Takashi Mochizuki beispielsweise, ein Business Analyst mit guten Kontakten zu Nintendo, twitterte jüngst, die Switch werde nicht nur FullHD ausgeben können sondern bis zu 4K auf dem Fernseher anzeigen.

Ace Yasuda: Nintendo Switch's resolution not likely 1080 to 720 but WQHD to 1080. VR just for patent purpose not likely to be used. — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) December 22, 2016

Untermauert wird diese Aussage von der Nintendo-Insiderin Emily Roger. Sie schreibt, Switch würde im mobilen Modus zwar auf 720p setzen, an der Docking-Station jedoch stehen auch Auflösungen jenseits von 1080p zur Verfügung, WQHD und 4K beispielsweise.

Nah. Portable mode is 720p to conserve battery life.

Console mode upscales to higher resolutions (1080p, 4k)https://t.co/zdIfBoLjUK — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) December 22, 2016

Nvidia-Prozessor in Nintendos Switch

Das allerdings sollte nicht überraschen: Nintendo setzt in der Switch höchstwahrscheinlich Nvidias Tegra X1 ein, ein bereits von Nvidias Shield Android TV bekannter SoC. Schon die Shield-Konsole ist 4K-fähig, da Tegra X1 HDMI 2.0 und die Ausgabe in 4K grundlegend beherrscht.

Allerdings bedeutet die Ausgabe in 4K nicht auch zwingend die Berechnung von Inhalten in 4K, wie bereits Microsoft und Sony mit ihren aktuellen Konsolen-Refreshes beweisen. Switch wird schon aus Gründen fehlender Grafikleistung nur grafisch sehr schlichte Spiele in 4K berechnen können, so dass zu vermuten ist, dass die Standardauflösung bei FullHD mit optionalem Upscaling auf 4K liegen wird.