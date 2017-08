Nintendo Switch - Firmware-Sicherheitslücke ermöglichte Hacks & Homebrew-Software

Mit dem neuen Firmware-Update für die Nintendo Switch wurde offenbar ein massives Sicherheitsleck behoben. Das freut natürlich die meisten Anwender, da es das System sicherer macht und sich jetzt niemand mehr so leicht unbefugten Zugriff auf alle Funktionen des Betriebssystems verschaffen kann. Die Homebrew-Community trauert dem Sicherheitsleck allerdings hinterher, da ihre Bestrebungen, das System zu knacken und eigene, selbstgemachte Software darauf laufen zu lassen, dadurch deutlich erschwert werden.

Wer seine Nintendo Switch also (auf eigene Gefahr) hacken will und Homebrew-Fan ist, sollte nicht auf die Version 3.0.1 updaten, weil das Ganze sonst wohl deutlich länger dauert. Details zu der Sache liefert die Nintendo Switch-Homebrew-Seite SwitchBrew (via WCCFTech).

Aber auch der Pokémon- und 3DS-Hacker SciresM betont auf Twitter noch einmal, wie schwerwiegend der mittlerweile behobene Fehler offenbar war – und dass Nintendo Switch-Besitzer mit einem Faible für Hacks und Homebrew-Software nicht updaten sollten. Selbstverständlich erfolgt das Hacken einer Nintendo Switch sowie die Nutzung von Homebrew-Software auf eigene Gefahr.

It can't be understated how big this bug was. If you want switchhax, don't update to 3.0.1. It might take significantly longer if you do.