Lange hat es gedauert, aber wie Nintendo heute bekannt gab, können wir schon bald mit unseren Gold Points aus dem My Nintendo-Programm im eShop der Nintendo Switch bezahlen. Bislang konnten wir zwar Gold Points verdienen, wenn wir Switch-Spiele gekauft haben, einlösen konnten wir sie auf der neuen Konsole allerdings noch nicht. Ab diesen März soll sich das endlich ändern.

Mit ausreichend Gold Points können wir dann ganze Spiele aus dem eShop kaufen oder eben einen Teil des Preises. Die dann ausstehende Summe können wir dann mit den üblichen Bezahlmethoden begleichen. In Europa ist ein Gold Point dabei einen Cent wert. Das heißt, dass ihr euch für 1000 Gold Points ein Spiel für 10 Euro aus dem Nintendo eShop kaufen könnt.

Für diesen Download verdient ihr wiederum aber auch 5 Prozent des Kaufpreises in Gold Points zurück. Beim Kauf von Nintendo Switch-Spielen aus dem Laden bekommt ihr einen Prozent des Verkaufspreises als My Nintendo-Belohnung. Alle in Zukunft erworbenen Gold Points sind ein Jahr gültig, jeweils bis zum letzten Tag des Monats, in dem sie erworben wurden.

Habt ihr schon jede Menge Gold Points gesammelt?