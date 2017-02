Nintendo Switch - Nintendo erwartet ähnliche Verkaufszahlen wie bei der Wii

Wie of wird sich die Nintendo Switch wohl verkaufen?

Dass die Nintendo Switch aktuell kaum noch vorbestellbar ist, kann sicherlich als gutes Zeichen gewertet werden. Ob sich die neue Nintendo-Konsole aber wirklich gut verkaufen wird, muss die Zeit zeigen. Zumindest der Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima glaubt an seinen Verkaufsschlager.

Im Gespräch mit Nikkei (übersetzt von @serkantoto) erwartet Kimishima bei der Switch und der Nintendo Wii vergleichbare Verkaufszahlen. Das ist eine mutige Aussage, immerhin ging die Nintendo Wii über 100 Millionen Mal über die Ladentheke.

1) More info from the Nikkei interview with Nintendo president Kimishima. He says he expects the Switch to sell about as well as the Wii.