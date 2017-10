Nintendo Switch - Nintendo führt erneut die US-Hardware-Verkaufscharts an

Nintendo führt erneut die monatlichen Hardware-Charts der NPD Group an. Im September soll sich die Nintendo Switch zum dritten Mal in Folge und insgesamt zum fünften Mal in sieben Monaten an der Spitze befinden. Noch vor der Feiertags-Saison wurde die Konsole allein in den USA bereits über 2 Millionen Mal verkauft. Auf Nintendos Dreifaltigkeit aus Nintendo Switch, Nintendo 3DS und SNES Classic Mini entfallen laut der NPD Group insgesamt sogar zwei Drittel der Hardware-Verkäufe insgesamt. (via WCCFTech)

Die genauen Zahlen gibt es noch nicht, die NPD Group hat aber vorab eine Pressemitteilung veröffentlicht, aus der die Informationen stammen. Interessant dürfte vor allem werden, wie sich die Verkäufe auf die einzelnen Geräte verteilen. Die Nintendo Switch erfreut sich jedenfalls größter Beliebtheit: Bis Ende Juni wurden weltweit bereits 4,7 Millionen Einheiten verkauft. Bis Zum Ende des Finanzjahres sollen es insgesamt sogar 10 Millionen werden.

In Sachen Software sieht es für Nintendo nicht ganz so rosig aus. Nichtsdestotrotz landen auch einige der Exklusivtitel aus dem Hause Nintendo in den Top 20 der Sales-Charts: Mario + Rabbids Kingdom Battle läuft auf Platz sieben ein, Metroid: Samus Returns landet auf Plat acht und The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der zehn. Direkt dahinter kommt dann noch Mario Kart 8 Deluxe, auf Platz elf.

