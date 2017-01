Nintendo Switch - Nintendo über Third Party-Support, Online-Pläne & die Zielgruppe

Nintendo Switch

Die Nintendo Switch erscheint Anfang März und soll ein sehr breit gefächertes Publikum ansprechen. Das verrät Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime im großen TIME-Interview. Er spricht auch über den Third Party-Support und das geplante Online-System.

Obwohl in den bisher veröffentlichten Werbe-Videos zur Nintendo Switch vornehmlich junge Erwachsene zu sehen waren, richtet sich die Konsole an eine Zielgruppe, die nicht breiter gefasst sein könnte: Nintendo will schlicht und ergreifend alle zwischen fünf und 95 Jahren ansprechen, und zwar nicht nur Gamer. Vielleicht nicht direkt zum Launch, aber mit der Zeit.

Mehr: Nintendo Switch - Alle bisher angekündigten Spiele in der Übersicht

Third Party-Entwickler bekämen mit der Nintendo Switch ebenfalls alles, was sie bräuchten, erklärt Reggie Fils-Aime: Mit dem Unreal Engine- und Unity-Support seien anders als bei der Wii U die zugänglicheren Entwicklungsumgebungen gesichert. Außerdem spreche die Nintendo Switch eine breite Zielgruppe an und könnte mit der Zeit eine umfangreiche Installations-Basis bieten.

Mehr: Nintendo Switch - Konsole und Controller ausprobiert

Zu guter Letzt bräuchten Third Party-Entwickler aber auch die Möglichkeit, ihre Investitionen zu monetarisieren. Hier kommt laut Reggie Fils-Aime Nintendos geplantes Online-System ins Spiel. Das soll in erster Linie robust werden und die Konsumenten glücklich machen, aber man wolle auch einiges anders angehen als die Konkurrenz:

"Wir sind uns dessen bewusst, was die Konsumenten bisher an Wünschen artikuliert haben. Wir sind uns auch dessen bewusst, was unsere Konkurrenten machen."

"Aber wir glauben auch an differenzierte Erfahrungen. Wir glauben daran, Dinge anders zu machen."

"Wir erkennen, was die Konsumenten an unserer Konkurrenz mögen und werden zusehen, dass wir das auf eine Art machen, die Nintendo-Flair hat. Und wir werden sicherstellen, dass wir am Ende eine robuste Online-Umgebung haben, die nicht nur gut mit unseren Spielen wie Splatoon und Mario Kart und Smash Bros. harmoniert, sondern auch gut für unsere Third Party-Entwickler funktioniert."

Hat der Nintendo of America-Chef da nebenbei bestätigt, dass Smash Bros. für die Nintendo Switch erscheint? Es sieht ganz danach aus. Wie dem auch sei: Genauere Informationen zum Online-Service wie Preise, Features, Bezahl-Modelle und Co. sollen noch folgen.

Die Nintendo Switch kommt am 3. März 2017 zu einem Preis von rund 330 Euro in den Handel.

Was haltet ihr von diesen Aussagen zur Nintendo Switch?