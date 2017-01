Nintendo Switch - Preis in Deutschland bekannt & ab sofort vorbestellbar

Nintendo Switch ist ab sofort für 329,99€ verfügbar

Es ist soweit: Nachdem einige andere Länder, darunter auch Frankreich, Italien, England und die USA, bereits die Nintendo Switch in den Warenkorb schmeißen durften, zieht nun auch endlich Deutschland nach. Hier könnt ihr die Konsole mit bunten oder grauen Joy-Cons vorbestellen, die in Deutschland 329,99 Euro kostet und offiziell am 03. März 2017 erscheint.

In unserem Übersichtsartikel findet ihr die wichtigsten Informationen rund um die Konsole und die Spiele, die direkt zum Launch und kurz danach verfügbar sein werden. Eingefleischte Nintendo-Fans wird es besonders freuen, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu den Launch-Titeln gehört.

Werdet ihr direkt zuschlagen?

