Nintendo Switch - Schwerwiegendes Akku-Problem offenbar nur Anzeigefehler, einfache Lösung möglich

Der Launch der Nintendo Switch war trotz aller Verkaufserfolge nicht vor Problemen gefeit, manche Spieler erinnern sich vielleicht noch an die kaputten Joy-Con. Für eines der schwerwiegendsten Probleme der Konsole scheint es allerdings eine recht einfache Lösung zu geben. Falls sich der Akku auf eurer Nintendo Switch rapide leert, ohne dass ihr stromfressende Anwendungen nutzt, könnte das an einem Anzeigefehler liegen.

Wie der YouTube-Kanal SwitchForce berichtet, haben viele Nintendo Switch-Besitzer mit Akku-Problemen zu kämpfen. Vereinzelt entladen sich die Akkus der Konsole innerhalb von einer einzigen Minute:

Offenbar liegt das Problem in diesen Fällen aber nicht an den Akkus selbst sondern an der Batterieanzeige. So können Spieler ihre Konsole oft auch dann noch nutzen, wenn der Akku-Stand beispielsweise schon seit 45 Minuten bei 1% liegt. Diese Problem tritt meist dann auf, wenn die Nintendo Switch einen längeren Zeitraum über nicht genutzt wird. (via SoraNews24)

Reddit-User theseconddennis hat nun eine Lösung gefunden, die zumindest für ihn funktioniert hat. Nachdem er in den Einstellungen die Prozentanzeige des Akkustands aus- und dann wieder eingeschaltet hatte, arbeitete die Anzeige wieder vollkommen normal.

Kommt euch das Problem bekannt vor?