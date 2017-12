Nintendo Switch - Spieler verliert Konsole am Flughafen & Reddit eilt zur Rettung

Es ist schon schlimm genug, wenn man Handschuhe oder nur einen Regenschirm irgendwo liegen lässt. Doch wenn man realisiert, dass die eigene Nintendo Switch irgendwie aus der Tasche gerutscht ist und die Konsole in einem Bus durch die Stadt fährt, ist die Panik groß. Genau das ist gestern einem deutschen Reddit-User passiert, der auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen seine Nintendo Switch in einem Bus verloren hatte. (via Kotaku)

Den Verlust bemerkte der Unglücksrabe erst im Flugzeug und der Shuttle-Bus war da schon längst weg. Niemand hatte seine Nintendo Switch gesehen und außer einer Verlusterklärung blieben keine Möglichkeiten mehr, die Konsole irgendwie zu finden. Zumindest solange nicht, bis ihm die Idee kam, sich an Reddit zu wenden.

Unter dem User-Namen Pizzaboxmonster beklagte er seinen Verlust und beschrieb die Umstände genauer, in der Hoffnung, dass irgendjemand vielleicht etwas gesehen haben könnte. Allerdings blieb er realistisch und meinte, dass die Wahrscheinlichkeit dafür wohl bei "0,000001%" liege. Was Pizzaboxmonster allerdings nicht wusste, war, dass bereits eine Stunde zuvor ein anderer Thread eröffnet wurde, in dem es um eine gefundene Nintendo Switch-Konsole ging.

Schnell stellten andere User den Kontakt her und nachdem Pizzaboxmonster ein paar Fragen zu den Farben der Joy-Con, der installierten Spiele und Speicherstände richtig beantworten konnte, war für beide Parteien klar, dass tatsächlich von ein und derselben Konsole die Rede ist. Pizzaboxmonster bedankte sich bei der Community und konnte sein Glück kaum fassen.

Im neuen Jahr wollen sich die beiden Reddit-User treffen, damit die verloren geglaubte Nintendo Switch wieder in die Hände ihres rechtmäßigen Besitzers geht. Insgesamt hat es nur vier Stunden gedauert, bis der Pechvogel wusste, dass er seine Konsole dank Reddit wiederbekommen wird.