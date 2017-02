Satoru Iwata war der Hauptverantwortliche bei der Entwicklung der Nintendo Switch.

In einem Interview mit Time hat sich Nintendos Shigeru Miyamoto über den verstorbenen Ex-Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata geäußert und darüber, welche Rolle er bei der Entwicklung der Nintendo Switch einnahm.

Demzufolge war Iwata stark in die wichtigsten Entscheidungen involviert. "Mr. Iwata war der Entwicklungs-Hauptverantwortliche, also hat er viel Zeit und viele Überlegungen in die Switch investiert", so Miyamoto.

Iwata soll den Schwerpunkt auf die Idee gelegt haben, die Switch als Gerät zu entwickeln, das man überall hin mitnehmen und sich mit anderen vernetzen kann.

"Weil Mr. Iwata technikversiert war, drehten sich viele unserer Diskussionen darum, herauszufinden, wie die technischen Dinge wie Netzwerkfähigkeiten oder Server oder was auch immer Spaßiges funktionieren. Denk als Beispiel daran, als wir für den (Nintendo) DS eine Browser-Funktion hinzufügten (DS-Modelle in Nordamerika bekamen 2007 Browser-Support). Mit fortschreitender Zeit werden alle diese Services immer fortschrittlicher - also denken wir darüber nach: "Wie berücksichtigen wir zukünftige mobile Geräte oder neue Browser-Funktionen?" Darüber diskutierten Mr. Iwata und ich häufig und wir versuchten herauszufinden, was wir in unserer Hardware machen sollten und was nicht."

Miyamoto sprach außerdem über einige interne Meetings für die Switch. Demnach dachte man oft darüber nach, wie man die Switch einzigartig machen könne und man war sich darüber bewusst, dass dies mit gewissen Kosten verbunden sein würde. "Es war also wie 'Oh mein Gott, es wird viel teurer werden. Wie gehen wir damit um?' Darüber grübelten wir zusammen als Team.", erinnerte sich Miyamoto.

Das vollständige Interview findet ihr hier. Satoru Iwata wurde 2002 zum Präsidenten von Nintendo ernannt. Im Juli 2015 starb er an den Folgen eines Gallentumors. Sein Nachfolger ist Tatsumi Kimishima - der mittlerweile vierte Präsident von Nintendo.

Versteckte Kosten bei Konsolen? - Video: Welche Kosten man bei Nintendo Switch, PS4 und Xbox One gerne übersieht