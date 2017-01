Nintendo Switch - Video zeigt User Interface & Ladezeiten von Zelda: Breath of the Wild

Das User Interface der Nintendo Switch

Das User Interface der Nintendo Switch fällt im Vergleich zur Wii U und dem Nintendo 3DS recht minimalistisch aus. In einem Video lässt uns der YouTuber Thibaut Mahringer (via My Nintendo News) einen genaueren Blick auf die Benutzeroberfläche der Hybrid-Konsole werfen.

Wie uns das kurze Video außerdem vor Augen führt, schauen wir etwas mehr als zehn Sekunden auf den Ladebildschirm, bis der Titelbildschirm von The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint. Rund 27 Sekunden dauert es, bis der Speicherstand des YouTubers geladen ist und das Abenteuer letztendlich beginnt. Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Die Nintendo Switch kommt am 3. März 2017 auf den Markt. Neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild werden unter anderem Super Bomberman R, I Am Setsuna und die Minispielsammlung 1-2 Switch als Launch-Titel für die neue Nintendo Konsole erscheinen. Eine komplette Übersicht aller bisher angekündigten Spiele findet ihr hier. Alle Infos zur Nintendo Switch, haben wir euch hier zusammengefasst.

Was haltet ihr vom User Interface der Switch?