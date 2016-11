Nintendo Switch - Youtuber zeigt angeblich neue Konsole im Livestream

Ist das wirklich ein Exemplar der Nintendo Switch?

Laut der offiziellen Ansage von Nintendo erfahren wir erst wieder im Januar neue Details zur Nintendo Switch. Die Gerüchteküche brodelt aber dennoch unentwegt und der jüngste Vorfall dürfte nicht gerade dafür sorgen, dass dies ein Ende hat. Angeblich hat der YouTuber Etika in einem Livestream auf seinem Kanal EWNetwork ein Exemplar der Nintendo Switch gezeigt.

Überdreht und johlend holt Etika in seinem Stream plötzlich ein Gerät hervor, das stark an die Nintendo Switch erinnert. Er hält die Konsole in die Kamera und betont, dass er dafür sicher verklagt wird, dies sei ihm aber egal. Einen Mitschnitt des Streams könnt ihr hier sehen:

Kurz nach dieser »Enthüllung« wurde der Stream beendet, jedoch war es offenbar Etika selbst, der die Übertragung abgebrochen hat. Schon Tage zuvor postete Etika folgendes Bild auf seinem Twitter-Account:

Point being, I don't believe this is legit hardware in his hands but I would love to be proven wrong. pic.twitter.com/bAi2yk2fen — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) November 15, 2016

Da nicht nur der Handheld sondern auch die Joy-Con-Controller gezeigt wurden, schien der Leak zunächst glaubwürdig. Mittlerweile gibt es jedoch starke Zweifel an der Echtheit des Geräts. Abgesehen davon, dass es unwahrscheinlich ist, dass Nintendo die Konsole Monate vor dem Launch an YouTuber herausgibt, ist die Verarbeitung des gezeigten Exemplars unsauber.

In einem direkten Vergleichsbild ist zu erkennen, dass das die Beschriftung auf dem rechten Joy-Con eine andere Schriftart aufweist und die Farbgebung ebenfalls anders ist.

Der Joy-Con im Vergleich

Von Etika selbst ist seit dem Stream nichts mehr zu hören, jedoch wurde folgendes Bild öffentlich, das offenbar als Beweis dienen soll.

Die angebliche Nintendo Switch, inklusive Controller und Verpackung.

Auch Tom Phillips, der für Eurogamer die ersten Berichte zur Nintendo NX lieferte, glaubt mittlerweile nicht mehr an die Echtheit des Modells. Zunächst stellte er die Möglichkeit in den Raum, hierbei könne es sich um ein Dummy-Exemplar handeln, wie es auch im Enthüllungstrailer der Konsole zu sehen war.

@Bocom @Dashie007 @AlexanderPale @BombosMedallion Okay actually looking at that pic now... no. Downgraded my dummy unit feeling to just fake — Tom Phillips (@tomphillipsEG) November 15, 2016

Wahrscheinlicher ist momentan aber, dass hier mit einem 3D-Drucker nachgeholfen wurde. Wir haben bei Nintendo nachgefragt, ob es Nintendo Switch-Modelle gibt, die vorab an ausgewählte Partner versendet wurden.

Was haltet ihr von der Aktion?