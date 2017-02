Nintendo Switch - Zwei neue Spiele für die Konsole bestätigt

Snake Pass

Seit der offiziellen Enthüllung der Nintendo Switch muss sich die Konsole jede Menge Kritik gefallen lassen, wenn es um das bisherige Spieleangebot geht. Dabei wächst das Lineup der Nintendo Switch fast täglich, jetzt wurden abermals zwei neue Titel für die Konsole bekannt gegeben.

Zum einen dürfen wir uns über Snake Pass freuen, einem 3D-Platformer, der "Anfang 2017" für PC, PS4, Xbox One sowie die Nintendo Switch erscheinen soll.

Außerdem holen die Entwickler von Jackbox Games die Sammlung The Jackbox Party Pack 3 auf die Nintendo Switch. Damit erwartet uns eine Reihe an bekloppten Quizshows und Fragerunden, die durch den Multiplayer-Gedanken sich sicherlich gut für die Nintendo Switch eignen.

We're excited to announce that The Jackbox Party Pack 3 is coming soon to Nintendo Switch™! pic.twitter.com/g5xS8fEikY