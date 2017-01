Nintendo - US-Sammler hat alle 1.262 Wii-Spiele in seinem Besitz

Nintendo Wii-Sammler

Jeder ist ja ein bisschen stolz auf seine Videospiel-Sammlungen, selbst dann, wenn man sie eigentlich nicht wirklich pflegt. Wie muss sich dann erst der US-amerikanische Sammler NintendoTwizer fühlen, der es jetzt offenbar geschafft hat, alle 1.262 in den USA veröffentlichten Nintendo Wii-Spiele in seinen Besitz zu bringen?

In einem Foren-Beitrag auf NintendoAge berichtete der Wii-Fan von seinem Vorhaben und teilte sogar Fotos seiner gigantischen Sammlung.

NintendoTwizer erklärt in dem Beitrag nicht nur, was ihn überhaupt zu diesem Vorhaben motiviert hat, sondern klärt in einem seperaten Video zudem auf, welche Nintendo Wii-Spiele eigentlich am schwersten zu finden sind.

Auf welche Spiele in eurer Sammlung, seid ihr besonders stolz?