Was bringt die Zukunft für Nioh?

Das beinharte Action-RPG Nioh hat uns in das japanische Mittelalter entführt, gegen gnadenlose Dämonen antreten lassen und hat sich damit zu einem Überraschungserfolg entwickelt. Auch mit den Verkaufszahlen dürfte Koei Tecmo durchaus zufrieden sein, immerhin ging Nioh mehr als eine Million Mal über die Ladentheke. Da ist es kein Wunder, dass die Macher schon jetzt über einen möglichen Nachfolger nachdenken.

In einem kurzen Interview mit dem japanischen Weekly Famitsu-Magazin (via DualShockers) sprach Game Director Fumihiko Yasuda über den Erfolg seines Spiels und offenbarte, dass es bereits einige Stimmen gäbe, die ein Sequel fordern. Das sei nicht nur Yasuda selbst bewusst sondern beispielsweise auch dem Koei Tecmo-Präsidenten Hisashi Koinuma. Noch sei keine endgültige Entscheidung getroffen, aber Yasuda möchte aktiv über ein Sequel nachdenken.

Bis es soweit ist, dürfen wir uns über die kommenden DLCs zu Nioh freuen, die in den nächsten Monaten auf uns zukommen werden. Das erste Gratis-Update ist schon da und hatte neue Missionen sowie einen Pause-Modus im Gepäck. Mit "The Dragon of Tohoku" ("Dragon of the North" im Westen, Anm. d. Red.) wartet im April der erste Story-DLC auf uns, den Yasuda im Interview näher vorstellt.

Protagonist William Adams reist im Anschluss an das Hauptspiel in die Tokugawa-Gebiete der namensgebenden Tohoku-Region um eine seltsame Atmosphäre zu untersuchen, die dort herrscht. Dort angekommen treffen wir auf berühmte Krieger wie Date Masamune und die Yokais aus der Region.

Was würdet ihr euch für Nioh 2 wünschen?