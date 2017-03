Nioh - Erstes Gratis-Update ist da, bringt neue Bosskämpfe, Missionen & Rezepte

Offenbar schickt uns das Nioh-Update auch gegen Hattori Hanzo in die Schlacht.

Spätestens mit dem Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild musste ich meinen vorzeitigen Abschied von Nioh nehmen. Das erste Gratis-Update, das die Entwickler von Koei Tecmo nun aber veröffentlicht haben, klingt aber dennoch verlockend. Mit insgesamt zehn neuen Missionen, die an verschiedenen Punkten der Hauptstory integriert wurden, bekommen Profi-Samurai endlich wieder frische Herausforderungen geboten. (via DualShockers)

Unter anderem dürfen wir gegen einen neuen Yokai-Boss antreten und uns in zwei Kämpfen mit jeweils zwei menschlichen Duell-Partnern messen. Screenshots zum kostenlosen Content-Update geben euch dabei einen Einblick in die neuen Inhalte.

Als Belohnung für die Missionen winken frische Titel und Schmiede-Rezepte. Über die neuen Inhalte hinaus bietet das Update auch Anpassungen und Verbesserungen des Gameplays. In Japan ist das Update schon live und sollte daher auch sehr bald im Westen erscheinen.

Spielt ihr noch Nioh?